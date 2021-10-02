Процедуру отставки спикера Рады Разумкова запустят в понедельник — «Слуга народа»

Процедуру отставки спикера Рады Дмитрия Разумкова запустят с 4 октября. Об этом сообщила спикер «Слуги народа» Юлия Палийчук.



«Путем голосования депутатами фракции принято решение с понедельника начать процедуру отзыва председателя Верховной Рады Украины от занимаемой должности», — сказала Палийчук.

Сегодня в СМИ сообщалось, что на партийном съезде в Трускавце фракция «Слуга народа» собрала 150 необходимых подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Разумков говорил, что в отставку уходить не собирается, но отмечал, что за пост держаться не будет.



Ранее глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия запросил подписные листы для снятия Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.



Почему «Слуга народа» хочет отставки Разумкова?



Это произошло на фоне того, как в Офисе президента и фракции «Слуги народа» неоднократно критиковали главу парламента. В частности, председатель налогового комитета Данил Гетманцев говорил, что не совсем понимает позицию Разумкова по законопроекту об олигархах.



А советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что Разумков открыто тормозит ключевые инициативы президента. Такая критика касается прежде всего законопроекта об олигархах: действия председателя Верховной Рады относительно этого документа «слуги» считают недружественными.



Разумков отослал этот проект закона в Венецианскую комиссию, хотя Арахамия просил этого не делать, а также внес туда правку, которая противоречит позиции профильного комитета. По словам спикера Рады, закон об олигархах не совершенин и его нужно дорабатывать. Так, функцию наделения статусом олигарха Разумков хочет наделить НАПК, а не СНБО.