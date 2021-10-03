Штаб: 11 обстрелов за сутки на Донбассе, ранен военный

За прошедшие сутки, 2 октября, боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, три из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Один военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.



Обстрелы зафиксированы вблизи Новозвановки, Марьинки, Станицы Луганской, Золотого-4, Светлодарска, Зайцево, Нью-Йорка, Новоселовки Второй, Новотошковского и Новолуганского.



Боевики стреляли из минометов калибра 120 мм и 82 мм, артиллерии калибра 122 мм, гранатометов, противотанкового ракетного комплекса, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Пострадавший военный находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья — средней тяжести



Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет беспилотника боевиков с пересечением линии разграничения.