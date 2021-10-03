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«ЛНР»: более 300 заболевших и 22 летальных случая от COVID-19

03 октября 2021, 09:10

«ЛНР»: более 300 заболевших и 22 летальных случая от COVID-19

За минувшие сутки, 2 октября, в отдельных районах Луганской области выявили 328 новых случаев инфицирования коронавирусом. От осложнений умерли 22 пациента, у которых ковид диагностировали ранее. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».

«ЛНР» не приводит географию заболеваемости или другие подробности.

За все время пандемии там подтверждают 13 797 заболевших COVID-19. Из них 10 168 человек выздоровели, а 1431 — умерли.

Украинское правительство не располагает официальными данными о заболеваемости ковидом на временно оккупированных территориях.

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