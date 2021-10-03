На Донбассе за сутки — почти 600 случаев COVID-19

За субботу, 2 октября, лаборатории Донецкой области сообщили о еще 402 больных COVID-19. Летальных случаев не зафиксировано.



За все время исследований на подконтрольной властям территории Донетчины зафиксировано 103 082 случая инфицирования коронавирусом. Из них 93 108 человек выздоровели, 2628 — умерли от осложнений.



В Луганской области без учета неподконтрольной территории за сутки подтверждено 165 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли еще четверо больных.



С начала пандемии на Луганщине — 34 864 заболевших коронавирусной болезнью, 28 553 пациента выздоровели, 1122 — умерли.