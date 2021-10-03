В ТКГ считают, что к объединению «таможен» «ДНР» и «ЛНР» привел кризис

Россия изменила свой подход к так называемым «ЛНР» и «ДНР», пытаясь объединить эти формирования в единое экономическое пространство. В связи с этим было заявлено о ликвидации «таможни» между так называемыми «республиками». Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович, передает «Дом».



«Первый вопрос — что разделило "молодые республики" и два "братских народа" в самом начале в 2014 году. Злые языки говорят, что разделило их следующее: "ДНР" досталось под кураторство ФСБ России, а "ЛНР" — Главного разведывательного управления (ГРУ) РФ. И все дружненько зарабатывали, как могли — в основном на контрабанде. И разное экономическое пространство нужно было для того, чтобы разделить зоны ответственности, чтобы они там друг друга не перестреляли», — пояснил он.



Сейчас, видимо, руководство Российской Федерации решило пресечь эти моменты.



«Или, по крайней мере, поставить под контроль все эти потоки черного нала, контрабанды и всего остального», — предполагает представитель ТКГ.



Данная ситуация, по мнению Арестовича, показывает, что экономический кризис проник уже «до самых корней конфликта».



«И они хотят централизовать распределение экономических ресурсов. Для этого надо создать общее экономическое пространство, чтобы не было возможностей для контрабанды между так называемыми «республиками», — считает он.

Отказ группировок «ДНР» и «ЛНР» от «таможни» между подконтрольными им территориями связан с желанием Москвы навести там порядок, сказал «Коммерсанту» источник в российских госструктурах, занимающийся украинским направлением.