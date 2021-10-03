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Арестович: Украина готова к обмену удерживаемыми с «Л-ДНР»

03 октября 2021, 16:40

Арестович: Украина готова к обмену удерживаемыми с «Л-ДНР»

Украинская сторона готова к проведению очередного раунда обмена удерживаемыми лицами, но процессу препятствует позиция Москвы относительно «внутриукраинского конфликта». Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович в эфире программы «Взгляд с Банковой» на телеканале «Дом».

«Камнем преткновения (для обмена — прим.) является желание Кремля сделать вид, что они не сторона конфликта. И сделать все, чтобы Украина признала так называемые "республики" в качестве одной из сторон конфликта», — сказал он.

Арестович отметил, что списки на обмен уже подготовлены и они известны российской стороне и ОБСЕ.

«Мы готовы к обмену... То есть Украина делает свои шаги в гуманитарном направлении для того, чтобы нормализовать обстановку, и открыть КПВВ, и обменяться пленными. Но позиция Москвы неизменна: у вас там, в Украине, конфликт, поэтому решайте всё напрямую с так называемыми "ЛНР" и "ДНР"», — рассказал советник делегации.

Последний обмен состоялся 16 апреля 2020. Украина вернула 20 граждан: двух военных, одного полицейского и 17 гражданских. Боевикам передали 14 человек. Обмен происходил в двух местах — на КПВВ «Майорское» в Донецкой области и вблизи города Счастье в Луганской области.

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