Арестович: Украина готова к обмену удерживаемыми с «Л-ДНР»

Украинская сторона готова к проведению очередного раунда обмена удерживаемыми лицами, но процессу препятствует позиция Москвы относительно «внутриукраинского конфликта». Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович в эфире программы «Взгляд с Банковой» на телеканале «Дом».



«Камнем преткновения (для обмена — прим.) является желание Кремля сделать вид, что они не сторона конфликта. И сделать все, чтобы Украина признала так называемые "республики" в качестве одной из сторон конфликта», — сказал он.



Арестович отметил, что списки на обмен уже подготовлены и они известны российской стороне и ОБСЕ.



«Мы готовы к обмену... То есть Украина делает свои шаги в гуманитарном направлении для того, чтобы нормализовать обстановку, и открыть КПВВ, и обменяться пленными. Но позиция Москвы неизменна: у вас там, в Украине, конфликт, поэтому решайте всё напрямую с так называемыми "ЛНР" и "ДНР"», — рассказал советник делегации.

Последний обмен состоялся 16 апреля 2020. Украина вернула 20 граждан: двух военных, одного полицейского и 17 гражданских. Боевикам передали 14 человек. Обмен происходил в двух местах — на КПВВ «Майорское» в Донецкой области и вблизи города Счастье в Луганской области.