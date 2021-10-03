«Беженцев ДНР» обидели в сериале, разрушение границы с «ЛНР» и призыв. Дайджест НД ►

«ДНР» и «ЛНР» убрали «таможню», в Донецке предложили запретить вспоминать хорошее прошлое, в российском сериале беженцев из Донбасса представили ворами-нахлебниками. Об этом и не только — в дайджесте «Новостей Донбасса» за неделю.