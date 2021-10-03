Донбасс. Итоги недели

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям части Донецкой области зарегистрировали 103 082 заболевших ковидом. Из них 93 108 человек выздоровели, 2628 пациентов умерли. За неделю зафиксировали 3945 случаев заболевания и 48 летальных случаев.



Группировка «ДНР» признает 68 587 заболевших COVID-19: 54138 человека выписаны, 5030 — скончались. За неделю — 3499 новых случаев болезни и 302 умерший.



На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 34 864 случая коронавируса (28 553 человек выздоровели, 1122 — умерли). За неделю — 2338 новых случаев болезни и 50 летальных случаев.



Группировка «ЛНР» подтверждает 13 797 случая COVID-19: выписали 10 168 человек, 1431 — умер. За неделю — 1303 новых случая болезни и 172 умерших.



Урегулирование конфликта на Донбассе



Президент Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным в любом формате.



Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по Донбассу поддержала возможность возврата к очному формату встреч при условии, что они будут проходить не в Минске.



Украинская сторона готова к проведению очередного раунда обмена удерживаемыми лицами, но процессу препятствует позиция Москвы относительно «внутриукраинского конфликта». Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович.



Украина, Германия и Франция обсуждают возможность проведения саммитов в Нормандском формате при участии уходящей с поста канцлера ФРГ Ангелы Меркель и нового канцлера ФРГ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз заявил о нежелании проводить саммит в Нормандском формате «ради саммита». При этом Кремль поддерживает идею проведения саммита с Ангелой Меркель.



Кабинет министров начал подготовку законопроекта о процедурах, который будет применяться в отношении временно оккупированных территорий, в том числе, в вопросе применения амнистии.



Группировки «Л-ДНР» нашли новую причину для того, чтобы не открывать КПВВ, и выдвинули претензии относительно так называемой нулевой линии, где начинается их контроль над «серой зоной» и зона контроля Украины. Об этом сообщил участник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.



ЕС призвал Россию обеспечить возобновление работы всех существующих контрольных пунктов въезда-выезда на линии столкновения на востоке Украины, а также дополнительных КПВВ в Счастье и Золотом, как это было договорено на саммите «Нормандской четверки».



Права человека



Группировка «ДНР» задержала гражданина Украины по обвинению в «шпионаже» в пользу Украины. В формировании называли имя задержанного — Олег Безяев, который, как утверждается, был завербован украинскими спецслужбами в 2017 году.



Боевые действия



В течение недели в результате обстрелов боевиков погиб один украинский военнослужащий, еще шестеро получили ранения.



В сентябре ситуация с безопасностью на Донбассе ухудшилась: число обстрелов и жертв достигло самого высокого показателя с июля 2020 года, сообщили в ОБСЕ.



Экономика



Отказ группировок «ДНР» и «ЛНР» от «таможни» между подконтрольными им территориями связан с желанием Москвы навести там порядок, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в российских госструктурах.



Россия в течение ближайших трех лет выделит на социально-экономические потребности неподконтрольной Украине части Донбасса более 900 миллиардов рублей (около 330 миллиардов гривен).



Общество



Группировка «ЛНР» в 2022 году планирует провести аккредитацию в России учреждений среднего профессионального образования (СПО) и школ.



Полицейские направили в суд обвинительные акты в отношении двух организаторов и шести конвоиров подпольной тюрьмы «Изоляция» в оккупированном Донецке.



Более 800 тысяч жителей временно неподконтрольных Донецкой и Луганской областей имеют биометрические паспорта, сообщили в Минреинтеграции.



Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев направило на неподконтрольную властям часть Донбасса гуманитарный груз весом почти 240 тонн, в составе которого находились медицинское оборудование и строительные материалы.



Дайджест тв-еженедельников



«Донбасс сегодня»: Система здравоохранения ОРДЛО на грани фола в борьбе с ковидом. О чем кричат люди, но молчат «Л-ДНР» // Цена на газ в Европе бьет рекорды. Отразится ли это на суммах, которые увидят в своих платежках жители Донетчины и Луганщины? // Пенсионные долги и дистанционная идентификация: Что ждет пенсионеров Донбасса?



«Донбасс Реалии»: Шопинг-туры и российские паспорта: как и зачем жители Донбасса едут в Ростов? // Как россияне относятся к украинцев? И где жить дороже: в Ростове или в ОРДЛО?



Подписывайтесь на рассылку: