«ЛНР»: 18 человек умерли от ковида за сутки

В воскресенье, 3 октября, в отдельных районах Луганской области выявили от осложнений, вызванных коронавирусом умерли 18 пациентов. Об этом заявили в так называемом «Минздраве» группировки «ЛНР».



О новых заболевших за сутки не сообщается. Всего на данный момент известно о 2 143 пациентах, которые продолжают болеть.



«ЛНР» не приводит географию заболеваемости или другие подробности.



За все время пандемии в отдельных районах Луганской области известно о 13 797 заболевших COVID-19. Из них 10 205 человек выздоровели, а 1 449 — умерли.



Украинское правительство не располагает официальными данными о заболеваемости ковидом на временно оккупированных территориях.