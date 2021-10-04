В «Слуге народа» прокомментировали расследование об «офшорах Зеленского»

Народный депутат от фракции «Слуга народа», глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев прокомментировал расследование Pandora Papers, в котором фигурируют офшорные фирмы окружения президента Владимира Зеленского.



«Во-первых президент Владимир Зеленский имел отношение к некоторым международным компаниям, когда он не был президентом и это на тот момент не было запрещено законом», — сказал Гетманцев журналистам в кулуарах Верховной Рады.



Он подчеркнул, что в свое время Зеленский вел эту деятельность в пределах своего бизнеса, «как, к сожалению или к счастью, весь украинский бизнес пользовался или пользуется такими механизмами».



При этом глава комитета напомнил, что при президентстве Зеленского Радой был принят «антиофшорный закон», который вступит в силу с 2022 года. «Именно этот закон положит край использованию офшорных компаний кем-угодно из украинского бизнеса и украинской политики на территории Украины», — пообещал Гетманцев.

Накануне журналисты «Следствия.Инфо» выпустили расследование, в котором, в частности, речь идет о получении с 2012 года оффшорными фирмами, связанными с Зеленским и его партнерами по студии «Квартал 95», 40 ммиллионов долларов от компаний олигарха Игоря Коломойского.