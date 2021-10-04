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На Луганщине за сутки — 85 заболевших COVID-19, четверо умерли

04 октября 2021, 13:58

На Луганщине за сутки — 85 заболевших COVID-19, четверо умерли

На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 85 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли еще четверо больных. Об этом сообщили в Луганской ОГА.

Так, 45 заболевших выявлено в Лисичанске, 20 — в Станице Луганской, 13 — в Северодонецке, 3 — в Рубежном, по 2 — в Марковке и Новоайдаре.

Вследствие осложнений умерли 70-летний мужчина, 65-летняя и 72-летняя женщины из Северодонецка, а также 67-летняя женщина из Попасной.

За все время исследований COVID-19 лабораторно подтвержден в 34 949 случаях. Из них 28 555 человек выздоровели, 1126 — умерли.

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