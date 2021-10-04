В Покровске неизвестный устроил взрыв возле магазина

В Покровске 3 октября неизвестный предмет взорвался у одного из магазинов. Местная жительница полиции, утром пришла на работу в магазин и увидела, что у него случился взрыв. На место прибыла следственно-оперативная группа, руководство Покровского районного управления полиции и взрывотехники.



Полиция проводит экспертизу, чтобы понять источник взрыва.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.