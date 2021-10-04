«Добивал раненых»: В Киеве задержали подозреваемого наводчика «ДНР»

В Киеве задержан участник незаконного вооруженного формирования «ДНР». По данным следствия, мужчина входил в состав группировки, которая в 2014 году занималась ликвидацией раненых в бою военнослужащих сил Антитеррористической операции.



Как сообщает пресс-центр СБУ, украинские силовики задержали подозреваемого боевика в одном из хостелов столицы, куда он прибыл с территории временно оккупированного Крыма.



По информации СБУ, подозреваемый был разведчиком и наводчиком.



Сейчас следователи органов безопасности сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления. Мужчина находится под стражей.

Следователи выясняют детали и данные о других людях, которые были причастны к преступлениям против государственной безопасности Украины.