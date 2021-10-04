Боевики не стреляли сегодня на Донбассе

С начала текущих суток, 4 октября, боевики один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



В Луганской области зафиксирован пролет беспилотника, вероятно Орлан-10, с пересечением линии разграничения.



«Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению», — добавили в штабе.

В течение минувшей недели в результате обстрелов боевиков погиб один украинский военнослужащий, еще шестеро получили ранения.