Разумков созывает Раду на внеочередное заседание

Внеочередное заседание Верховной Рады состоится в четверг, 7 октября. Соответствующее распоряжение № 319 подписал председатель парламента Дмитрий Разумков.



Заседание созывается на 7 октября на 16:00 по требованию 153 народных депутатов.



В повестку для заседания вынесено 7законопроектов: № 4038 о повышении пенсий, № 4041 об установлении минимальной пенсии по возрасту на уровне минимальной заработной платы, № 2810 об отмене увеличения пенсионного возраста на льготных условиях и на пенсию за выслугу лет, № 5606 об уточнении порядка выплаты пенсии, № 4031 о повышении пенсий пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, № 4566 о повышении минимальной пенсии по возрасту с размером фактического прожиточного минимума для утративших трудоспособность лиц и № 5605 о соцподдержке детей войны.