Около 300 тысяч переселенцев недополучили пенсии

В Украине около 300 тысяч внутренне перемещенных лиц имеют задолженность по пенсионным выплатам. Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



Денисова провела встречу с коллегой из Республики Кипр Марией Стилиану-Лоттиди, во время которой подняла вопросы защиты прав жителей оккупированных территорий и переселенцев.



«Проинформировала коллегу, что в Украине насчитывается почти 1,5 миллиона ВПЛ. Более половины сообщений о нарушении их прав, поступающие ко мне, касаются нарушения права на пенсионное обеспечение — около 300 тысяч внутренне перемещенных лиц имеют задолженность по пенсионным выплатам», — рассказала Денисова.



Также во время встречи обсуждались вопросы обеспечения переселенцев жильем и социальные гарантии для детей погибших во время вооруженного конфликта лиц.