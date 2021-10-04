Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 4 октября

04 октября 2021, 22:40

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 4 октября

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области за сутки зафиксировали 259 случаев заражения коронавирусом. От осложнений умерли два человека. С начала пандемии на подконтрольной властям территории заболели 103 341 человек: 93 195 из них выздоровели, 2630 — умерли.

На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 85 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли еще четверо больных. Всего ковид подтвержден в 34 949 случаях:х 28 555 человек выздоровели, 1126 — умерли.

В отдельных районах Луганской области умерли 18 пациентов с COVID-19. О новых заболевших за сутки не сообщается. Всего группировка «ЛНР» признает 13 797 заболевших: 10 205 человек выздоровели, а 1 449 — умерли.

Политика

Украинская сторона считает, что ситуация с поставкой газа в Европу, военная безопасность Украины, ситуация на Донбассе — это непосредственно связанные вопросы, поэтому выступает за их обсуждение в Нормандском формате.

В Кремле не видят предпосылок для проведения до конца года встречи президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Бывший «премьер» группировки «ДНР» Александр Бородай утвержден депутатом Государственной думы России восьмого созыва от партии власти «Единая Россия».

Права человека

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что более половины получаемых ею сообщений о нарушении прав переселенцев касаются нарушения права на пенсионное обеспечение. По ее данным, около 300 тысяч переселенцев имеют задолженность по пенсионным выплатам.

Общество

В Киеве задержан участник незаконного вооруженного формирования «ДНР». По данным следствия, мужчина входил в состав группировки, которая в 2014 году занималась ликвидацией раненых в бою военнослужащих сил Антитеррористической операции.

Подписывайтесь на рассылку:

* обязательное поле для заполнения
 

 

Еще по теме

Прочее
Главное за день

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:40
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 4 октября
21:52
Бывший «премьер ДНР» Бородай вошел в новый созыв Госдумы России
17:01
«ДНР» признала, что картофель в Донецке подорожал необоснованно
15:06
В Донецке еще одно отделение поликлиники перепрофилировали в ковидное
12:59
«ДНР» и карантин: За неделю людей оштрафовали на 50 тысяч рублей
11:34
На неподконтрольной Донетчине резко подорожал картофель: причины
11:15
«ЛНР» озвучила график работы лифтов в Луганске на время отмены комчаса
10:20
«ЛНР»: 18 человек умерли от ковида за сутки
22:06
Донбасс. Итоги недели
21:49
«Беженцев ДНР» обидели в сериале, разрушение границы с «ЛНР» и призыв. Дайджест НД ►
14:56
В ТКГ считают, что к объединению «таможен» «ДНР» и «ЛНР» привел кризис
12:41
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком в понедельник
09:10
«ЛНР»: более 300 заболевших и 22 летальных случая от COVID-19
21:30
Ковид накрыл Донецк, цены на газ в Мариуполе и Краматорске. Донбасс сегодня ►
13:15
«ЛНР» подтвердила 253 новых случая коронавируса
все новости
22:40
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 4 октября
21:52
Бывший «премьер ДНР» Бородай вошел в новый созыв Госдумы России
20:59
Около 300 тысяч переселенцев недополучили пенсии
20:12
В Центре реабилитации детей в Славянске — вспышка COVID-19
18:35
За фальсификацию на выборах осуждена глава УИК на Луганщине
17:44
Разумков созывает Раду на внеочередное заседание
17:15
Боевики не стреляли сегодня на Донбассе
17:01
«ДНР» признала, что картофель в Донецке подорожал необоснованно
16:11
Pandora Papers: Украина — лидер по числу политиков с офшорными схемами
16:05
«Добивал раненых»: В Киеве задержали подозреваемого наводчика «ДНР»
15:08
В Покровске неизвестный устроил взрыв возле магазина
15:06
В Донецке еще одно отделение поликлиники перепрофилировали в ковидное
13:58
На Луганщине за сутки — 85 заболевших COVID-19, четверо умерли
13:47
Кремль: Для переговоров Путина с Зеленским нет повестки
12:59
«ДНР» и карантин: За неделю людей оштрафовали на 50 тысяч рублей
все новости
ВИДЕО
«Беженцев ДНР» обидели в сериале, разрушение границы с «ЛНР» и призыв. Дайджест НД ►
03 октября, 21:49
Ковид накрыл Донецк, цены на газ в Мариуполе и Краматорске. Донбасс сегодня ►
02 октября, 21:30
Как работают бесплатные автобусы в прифронтовых селах Луганской области
02 октября, 16:15

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция