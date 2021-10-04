По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 4 октября

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области за сутки зафиксировали 259 случаев заражения коронавирусом. От осложнений умерли два человека. С начала пандемии на подконтрольной властям территории заболели 103 341 человек: 93 195 из них выздоровели, 2630 — умерли.



На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 85 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли еще четверо больных. Всего ковид подтвержден в 34 949 случаях:х 28 555 человек выздоровели, 1126 — умерли.



В отдельных районах Луганской области умерли 18 пациентов с COVID-19. О новых заболевших за сутки не сообщается. Всего группировка «ЛНР» признает 13 797 заболевших: 10 205 человек выздоровели, а 1 449 — умерли.



Политика



Украинская сторона считает, что ситуация с поставкой газа в Европу, военная безопасность Украины, ситуация на Донбассе — это непосредственно связанные вопросы, поэтому выступает за их обсуждение в Нормандском формате.



В Кремле не видят предпосылок для проведения до конца года встречи президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.



Бывший «премьер» группировки «ДНР» Александр Бородай утвержден депутатом Государственной думы России восьмого созыва от партии власти «Единая Россия».



Права человека



Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что более половины получаемых ею сообщений о нарушении прав переселенцев касаются нарушения права на пенсионное обеспечение. По ее данным, около 300 тысяч переселенцев имеют задолженность по пенсионным выплатам.



Общество



В Киеве задержан участник незаконного вооруженного формирования «ДНР». По данным следствия, мужчина входил в состав группировки, которая в 2014 году занималась ликвидацией раненых в бою военнослужащих сил Антитеррористической операции.



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