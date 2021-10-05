ООС на Донбассе: За сутки – 4 обстрела, без потерь

За сутки российские на Донбассе украинские военнослужащие зафиксировали четыре нарушения режима тишины. Обошлось без потерь, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Отмечается, что незаконные вооруженные формирования стреляли из ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также из подствольных гранатометов у Лебединского, дважды вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия вблизи Новотошковского.



Кроме того, на Луганщине зафиксировано пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения.



В свою очередь незаконные вооруженные формирования заявили, что по их позициям стреляли в Ленинском и Саханке из автоматического и подствольного гранатометов.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 1 октября 2021-го зафиксировала не менее 62 208 нарушенй режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.