Рада отстранила Разумкова от ведения двух пленарных заседаний

Верховная Рада отстранила Дмитрия Разумкова от ведения двух ближайших пленарных заседаний. Такое решение на заседании во вторник поддержали 240 народных депутатов.



За временное отстранение Разумкова выступили 200 депутатов — от фракции «Слуга народа». 16 и 18 голосов «за» дали депутатские группы «За майбутне» и «Довира» соответственно, по три голоса — фракция «Голос» и внефракционные депутаты.



При этом 10 нардепов от «Голоса», один от «Довиры», шесть от «Слуги народа» 18 от «Батькивщины», 24 от «Оппозиционной платформы — За жизнь», все 27 нардепов от «Европейской солидарности» и 9 внефракционных парламентариев проголосовали против такого решения.



Как объяснил во время рассмотрения этого вопроса первый замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко, это связано с отказом Разумкова ставить на голосование согласительного совета в понедельник предложения касательно повестки дня пленарных заседаний 5-8 октября.



«Считаем, что такими действиями председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков пренебрег правом депутатских фракций вносить предложения в недельную повестку дня пленарных заседаний, что является грубым нарушением Регламента Верховной Рады Украины. Депутатская фракция политической партии "Слуга народа", депутатские группы "За майбутне" и "Довира" <...> вносят предложение об отстранении председателя Верховной Рады от введения пленарных заседаний на два пленарных дня», — сказал Корниенко.



Сам Разумков заявил о конфликте интересов и поручил вести пленарное заседание при рассмотрении этого вопроса первому вице-спикеру Руслану Стефанчуку.

В «Слуге народа» хотят снять Разумкова с поста спикера. Голосование за отставку может состояться уже 7 октября.