Еще около 6 миллионов гривен выплатили жителям Донецкой области за разрушенное жилье

Еще 28 жителей Донецкой области получат компенсацию за разрушенное жилье в ходе боевых действий. В министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщили, что 11 домов и квартир находятся в Марьинке, 4 – в Красногоровке, 3 – в селе Опытное, по 1 – в селе Пески и в Авдеевке.



Всего у этих 28 человек во владении – 20 объектов разрушенного жилья.



Общая ума выплат составила 5,9 миллионов гривен, то есть более 297 тысяч гривен на один разрушенный объект.



Всего с начала 2021 года комиссиями в Донецкой и Луганской областях принято решение о предоставлении компенсации 291 человеку. Во владении у этих людей 273 объекта жилого фонда, на общую сумму более 73,9 миллионов гривен.



Ожидается, что всего в 2021 году компенсацию получат более 300 семей.