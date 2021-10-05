Среди переселенцев в Украине более 30% – пожилые люди

В Украине около 33% переселенцев – это пожилые люди. Такие данные опубликовало Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев по оценкам Обзора гуманитарных потребностей 2022 года. Речь идет о переселенцах с опытом фактического внутреннего перемещения.



Обзор гуманитарных потребностей также подсчитал, что 37% пенсионеров проживают в пострадавших от конфликта районах Донбасса на подконтрольной территории. Они живут в опасной среде и не имеют надлежащего доступа к медицинской помощи, социальной защиты и других учреждений, – отмечают в Управлении ООН.