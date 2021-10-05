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«ЛНР» еще больше засекретила информацию об «МГБ»

05 октября 2021, 16:57

«ЛНР» еще больше засекретила информацию об «МГБ»

Сотрудников «министерства государственной безопасности» (МГБ) группировки «ЛНР», в том числе уволенных, обязали соблюдать конфиденциальность информации о деятельности «органов безопасности». Такой «закон» сегодня принял «Народный совет ЛНР».

Отмечается, что речь идет даже об информации, которая не составляет «государственную или служебную тайну», но распространение которой «может создать угрозу собственной безопасности органов безопасности и / или нанести ущерб их репутации».

Теперь подготовленные для открытого опубликования информационные материалы, касающиеся деятельности «МГБ ЛНР», будут подлежать «экспертной оценке».

«Перечень такой информации, а также порядок проведения экспертизы (оценки) указанных материалов на предмет наличия (отсутствия) в них соответствующей информации определит министр государственной безопасности ЛНР. В целях недопущения угроз безопасности опубликование (размещение, распространение) информационных материалов, касающихся деятельности органов безопасности, без соответствующего заключения не допускается», — приводит разъяснение «депутата» Максима Уварова сепаратистский ресурс «ЛИЦ».

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