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Пенсионерам начали доплачивать по 400 гривен: Подробности

05 октября 2021, 16:59

Пенсионерам начали доплачивать по 400 гривен: Подробности

С 4 октября Пенсионный фонд Украины начал выплату пенсий за октябрь. С этого же дня пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет стали получать надбавку в размере до 400 гривен, сообщает пресс-служба ПФУ.

В фонде напомнили, что согласно постановлению Кабинета министров Украины от 16.12.2020 № 849, с 1 октября 2021 года пенсионерам, достигшим возраста от 75 до 80 лет, к пенсиям установлена ежемесячная компенсационная выплата в размере до 400 гривен. При этом после установления данной выплаты пенсия не может превышать 10340,35 гривен.

Кроме того, для пенсионеров от 75 до 80 лет, которые имеют страховой стаж не менее 25 лет (мужчины) и 20 лет (женщины), минимальная пенсия не может быть меньше, чем 2500 гривен.

«Пенсионерам, которые достигнут возраста 75 лет после 1 октября 2021 года, ежемесячная компенсационная выплата устанавливается с даты достижения указанного возраста. Если же пенсионеру исполнится 80 лет, то с даты достижения такого возраста ежемесячная компенсационная выплата вырастет с 400 до 500 гривен (в пределах определенного правительством максимального размера пенсии — 10340,35 гривен)», — уточнили в ПФУ.

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