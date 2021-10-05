Боевики ранили военнослужащего на Донбассе

С начала текущих суток, 5 октября, боевики три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Пострадал один военнослужащий. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Боевики открывали огонь вблизи Трехизбенки, Новотошковского и Красногоровки. Они вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.



«Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение», — сообщили в штабе ООС.



Военного эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — удовлетворительное.



ВСУ открывали ответный огонь.