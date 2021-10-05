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Боевики ранили военнослужащего на Донбассе

05 октября 2021, 17:35

Боевики ранили военнослужащего на Донбассе

С начала текущих суток, 5 октября, боевики три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Пострадал один военнослужащий. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Боевики открывали огонь вблизи Трехизбенки, Новотошковского и Красногоровки. Они вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

«Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение», — сообщили в штабе ООС.

Военного эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — удовлетворительное.

ВСУ открывали ответный огонь.

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