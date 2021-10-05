Больница в Славянске подготовлена для второй волны пациентов с COVID-19

Больница в Славянске будет принимать пациентов с коронавирусом второй волны. Об этом сообщил заместитель руководителя Славянской городской ВГА Юрий Подлесный, передает «Суспільне».



Он отметил, что материалы для открытия ковидного пакета подготовлены. Больница включена в вторую волну. Если количество заболевших в области продолжит расти, дополнительные специализированные отделения будут развернуты и в других городах, включая Славянск.



Подлесный добавил, что сейчас людей госпитализируют в больницы в Краматорске, Константиновке, Бахмуте, Николаевке.



В Славянске в день фиксируют до восьмидесяти больных коронавирусной болезнью.

В Донецкой области за сутки коронавирус обнаружили у еще 662 человек, 42 ранее заболевших умерли.