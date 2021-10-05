Не только шахтеры: Рестораторы Донецка жалуются на отток персонала в Россию

Во временно неподконтрольном украинской власти Донецке владельцы ресторанов не могут удержать работников от переезда в Россию. Об этом рассказал донецкий ресторатор Турал Вердиев в интервью телеграм-каналу «Донбасс решает».



«Очень много случаев, когда и от меня уходят. Они говорят: "Вы хорошие, вы лучшие, нам с вами хорошо работать, но нам этого мало. Вы даете в Донецке [зарплату] по сравнению с конкурентами не меньше, а где-то даже и больше, но тут вопрос не в том, что мы хотим здесь уйти к кому-то другому. В принципе этот уровень дохода недостаточен для нас, для нашей семьи"», — сказал Вердиев.



Он добавил, что поэтому «люди вынуждены уезжать за пределы республики».



По его словам, особенно массово это происходит в летний период, но и в целом люди часто остаются на новом месте, создают семьи.