Кулеба на встрече с генсеком ОБСЕ: РФ избавилась от наблюдателей на границе, чтобы нарастить поставки боевикам

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с Генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид во время работы Варшавского форума по безопасности. Об этом сообщает пресс-служба МИД.



Кулеба поблагодарил Хельге Шмид за усилия ОБСЕ по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе и минимизации негативных последствий российской агрессии для граждан по обе стороны линии разграничения.



Кулеба назвал решение РФ о закрытии миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска через государственную границу «Гуково» и «Донецк» «сознательным шагом для разрушения Минских договоренностей».



«Он напомнил, что пункт 4 Минского протокола от 5 сентября 2014 предусматривает обеспечение постоянно действующего мониторинга и верификации со стороны ОБСЕ государственной границы между Украиной и Россией», — отмечают в МИД.



По мнению министра, Россия убрала наблюдателей ОБСЕ с границы для того, чтобы увеличить поставки оружия, боеприпасов и наемников в ОРДЛО.



Кулеба отметил, что Украина выступает за возобновление мониторинга неконтролируемой части российско-украинской границы.



Собеседники также обсудили повышение возможностей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.