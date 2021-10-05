Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Кулеба на встрече с генсеком ОБСЕ: РФ избавилась от наблюдателей на границе, чтобы нарастить поставки боевикам

05 октября 2021, 21:34

Кулеба на встрече с генсеком ОБСЕ: РФ избавилась от наблюдателей на границе, чтобы нарастить поставки боевикам

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с Генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид во время работы Варшавского форума по безопасности. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Кулеба поблагодарил Хельге Шмид за усилия ОБСЕ по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе и минимизации негативных последствий российской агрессии для граждан по обе стороны линии разграничения.

Кулеба назвал решение РФ о закрытии миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска через государственную границу «Гуково» и «Донецк» «сознательным шагом для разрушения Минских договоренностей».

«Он напомнил, что пункт 4 Минского протокола от 5 сентября 2014 предусматривает обеспечение постоянно действующего мониторинга и верификации со стороны ОБСЕ государственной границы между Украиной и Россией», — отмечают в МИД.

По мнению министра, Россия убрала наблюдателей ОБСЕ с границы для того, чтобы увеличить поставки оружия, боеприпасов и наемников в ОРДЛО.

Кулеба отметил, что Украина выступает за возобновление мониторинга неконтролируемой части российско-украинской границы.

Собеседники также обсудили повышение возможностей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Читайте также:

Риск эскалации на Донбассе отныне высок. Что означает уход наблюдателей ОБСЕ с российской границы

Еще по теме

Люди
Дмитрий Кулеба
Организации
ОБСЕ

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:13
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 5 октября
20:55
«ЛНР» назвала дату начала отопительного сезона
18:35
Не только шахтеры: Рестораторы Донецка жалуются на отток персонала в Россию
17:44
«ЛНР» открыла «уголовное дело» против Саакашвили
14:00
В «ЛНР» появился «омбудсмен». Ее разыскивает СБУ
12:28
«ДНР»: От коронавируса умерли еще 33 человека
10:08
Московский суд отказался выпустить экс-главу «Миндоха ДНР» из СИЗО
09:05
«ЛНР» зафиксировала еще 27 смертей от ковида
22:40
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 4 октября
21:52
Бывший «премьер ДНР» Бородай вошел в новый созыв Госдумы России
17:01
«ДНР» признала, что картофель в Донецке подорожал необоснованно
15:06
В Донецке еще одно отделение поликлиники перепрофилировали в ковидное
12:59
«ДНР» и карантин: За неделю людей оштрафовали на 50 тысяч рублей
11:34
На неподконтрольной Донетчине резко подорожал картофель: причины
11:15
«ЛНР» озвучила график работы лифтов в Луганске на время отмены комчаса
все новости
22:13
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 5 октября
21:34
Кулеба на встрече с генсеком ОБСЕ: РФ избавилась от наблюдателей на границе, чтобы нарастить поставки боевикам
20:55
«ЛНР» назвала дату начала отопительного сезона
19:59
В НАТО — о присоединении Украины и Грузии: Это произойдет не завтра
19:11
Зеленский ввел в действие санкции против ряда компаний
18:35
Не только шахтеры: Рестораторы Донецка жалуются на отток персонала в Россию
18:08
Больница в Славянске подготовлена для второй волны пациентов с COVID-19
17:59
Зеленский ввел в действие санкции СНБО за российские выборы в Крыму и ОРДЛО
17:44
«ЛНР» открыла «уголовное дело» против Саакашвили
17:35
Боевики ранили военнослужащего на Донбассе
16:59
Пенсионерам начали доплачивать по 400 гривен: Подробности
16:57
«ЛНР» еще больше засекретила информацию об «МГБ»
16:17
Госшахты на Донетчине накопили свыше 19 миллиардов гривен долгов
15:46
Среди переселенцев в Украине более 30% – пожилые люди
15:20
СБУ задержала 9 боевиков «Л-ДНР» и выявила полсотни схронов со взрывчаткой на Донбассе
все новости
ВИДЕО
«Беженцев ДНР» обидели в сериале, разрушение границы с «ЛНР» и призыв. Дайджест НД ►
03 октября, 21:49
Ковид накрыл Донецк, цены на газ в Мариуполе и Краматорске. Донбасс сегодня ►
02 октября, 21:30
Как работают бесплатные автобусы в прифронтовых селах Луганской области
02 октября, 16:15

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция