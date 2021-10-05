По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 5 октября

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области за сутки зарегистрировали 662 заболевших и 42 летальных случая. За все время исследований на подконтрольной властям территории — 104 003 случая ковида, из которых 93 392 человека выздоровели, 2672 — умерли.



В отдельных районах Донецкой области выявили 639 новых случаев болезни. От осложнений умерли 33 человека. Всего группировка «ДНР» признает 69 226 заболевших: 54 442 человека выздоровели, летальных случаев — 5 063.



На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 443 новых случая COVID-19. От осложнений умерли еще 10 больных. Всего — 35 392 случая ковида, из которых 28 657 пациентов выздоровели, 1136 — умерли.



В отдельных районах Луганской области зафиксировали 27 смертей от коронавируса. О новых случаях заражения в группировке «ЛНР» не сообщили. Всего там подтверждают 13 797 заболевших COVID-19: выздоровели 10 247 человек, а 1 476 — умерли.



Политика



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Общество



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