В Донецкой области от ковида умерли еще 30 человек

К утру среды, 6 октября, в Донецкой области выявили 761 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



От осложнений, вызванных вирусом, умерли 30 человек.

Всего с начала пандемии на подконтрольной правительству территории Донецкой области ковидом заболели 104 764 человека. Из них 93 748 выздоровели, 2 702 скончались.



За вторник, 5 октября, в Украине выявили 12 662 новых случая заражения коронавирусом, что на 2 816 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 4 630 пациентов, а 320 человек умерли.