Чиновника одного из крупнейших предприятий Луганщины будут судить за лишние выбросы в Северский Донец

В суд направлен обвинительный акт в отношении должностного лица ЧАО «Рубежанский картонно-тарный комбинат» за сверхурочные выбросы отходов в реку Северски Донец. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.



По данным следствия, в 2020 году начальник цеха предприятия допускал сверхурочные выбросы опасных загрязняющих веществ в реку Северский Донец.



«Водоотведения от зданий водоочистных сооружений комбината осуществлялось с превышением предельно допустимых концентраций», — говорится в сообщении.



Действия подозреваемого привело к загрязнению поверхностных вод реки и создавало опасность для окружающей среды, жизни и здоровья местных жителей.



По заключению экспертизы, сумма нанесенного государству ущерба составляет почти 300 тысяч гривен.



Мужчине инкриминируют нарушение правил охраны вод, повлекшее загрязнение и создало опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды (ч. 1 ст. 242 УК). Ему грозит наказание в виде штрафа от 1000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права занимать определенные должности на срок до 5 лет, или ограничение свободы на тот же срок.