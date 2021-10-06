Гайдай: Большинство больных COVID-19 приезжают из России и ОРДЛО

Луганская область полностью готова к новой волне коронавируса — в больницах для COVID-инфицированных все койки обеспечены кислородом, также есть достаточное количество аппаратов искусственной вентиляции легких и кислородных концентраторов. Об этом рассказал глава Луганской ОГА, руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, передает «Дом».



«Мы не останавливаемся. Мы сейчас должны получить новую субвенцию от государства для того, чтобы больницы обустроить стационарными станциями, которые производят кислород. У нас есть договоренность с нашим предприятием "Азот", которое может производить медицинский кислород, и мы его получаем без каких-либо задержек, перебоев, по нормальной цене. То есть в этом плане у нас все хорошо», — отметил он.



По словам Гайдая, сейчас большинство инфицированных коронавирусом приезжают на подконтрольную часть Луганской области из России и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).



«Единственное, откуда заходит наибольшее количество инфицированных людей, — это у нас граница с Российской Федерацией и с неподконтрольной территорией. Там они вообще считают, что у них нет коронавируса. У них там пневмония, но на самом деле, мы понимаем, что коронавирус есть. Тем не менее, люди приходят к нам, и уже на нашей территории они, кроме того, что делают тесты, еще и получают нашу вакцину. То есть мы вакцинируем людей с неподконтрольных территорий», — добавил глава ОГА.