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Путин предупредил, что РФ не будет значительно увеличивать прокачку газа через Украину

06 октября 2021, 15:32

Путин предупредил, что РФ не будет значительно увеличивать прокачку газа через Украину

Российский «Газпром» не намерен увеличивать прокачку газа через Украину в Европу в значительных объемах. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию энергетики, фрагменты с которого показал канал «Россия 24».

Он отметил, что «Газпром» за девять месяцев увеличил прокачку газа через Украину на 8% и превысит свои обязательства в этой сфере.

«Наши контрактные обязательства по поставкам через ГТС Украины — 40 млрд кубических метров газа в год, и за 9 месяцев текущего года "Газпром" увеличил эти поставки, эту прокачку через транспортную систему Украины более чем на 8%», — сказал Путин.

Он добавил, что «можно с уверенностью сказать, что мы превысим свои обязательства по поставкам газа через территорию Украины».

При этом Путин подчеркнул, что дальнейшее увеличение транзита газа через Украину невыгодно для «Газпрома», потому что поставки через новые газопроводы дешевле.

«Увеличивать больше объем для "Газпрома" экономически невыгодно, потому что это дороже. Прокачка по новым системам значительно дешевле, примерно на 3 миллиарда долларов в год к соответствующим объемам поставок», — утверждает президент РФ.

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