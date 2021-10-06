Минэнерго: Шахтерам не выплачивают нужный процент от проданного угля

Министр энергетики Герман Галущенко констатировал, что уровень выполнения выплат по заработной плате перед шахтерами «очень плохой» и вместо 80% дохода от реализации продукции выплачивают лишь 30%. Об этом пишет «Экономическая правда».



«Мы проанализировали выполнение соответствующего постановления правительства, и видим, что уровень выполнения по выплате 80% на заработные платы шахтерам очень плохой», – заявил Галущенко во время заседания правительства.



Шахты, имеющие задолженность по заработной плате перед горняками, обязаны направлять на выплату зарплат 80% средств от реализации продукции.



Однако за август средний показатель составил 30%, в сентябре он увеличился, но все равно не достигает указанных процентов. По словам министра, есть случаи, когда при меньшем среднем уровне на отдельных предприятиях выплаты проводят полностью.



Галущенко отметил, что на шахтах, где этого не происходит, применяют «соответствующие меры дисциплинарного взыскания к директорам». Министр пригрозил и дальше «очень жестко мониторить выполнение этого постановления».



Галущенко также отчитался по накоплению угля. Сейчас на складах теплоэлектростанций находится 846 тысяч тонн угля, что является отставанием от графика. Однако сбалансированность достигается благодаря импорту угля: «Это уже происходит, договоры заключены, система будет сбалансирована». При этом ранее сообщалось, что украинские ТЭС имеют в 3,6 раза меньше угля, чем предусмотрено графиком.



По газу, министр отметил сверхвысокие цены на европейском рынке, которые 6 октября достигали 1950 долларов за тысячу кубов.



В Минэнерго планируют начать отопительный сезон с отметкой в 19,2 миллиардов м3 газа в подземных хранилищах. Галущенко добавил, что «Нафтогаз» достаточно обеспечен финансовым ресурсом, чтобы продолжить накопление ресурса.