ЕС отреагировал на нападение на журналистов «Схем» и призвал к расследованию

В Европейском Союзе заявили об обеспокоенности в связи с нападением представителей государственного «Укрэксимбанка» на съемочную группу программы «Схемы». Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря Европейской службы внешних действий Петера Стано, передает «Европейская правда».



«Сообщение о нападении на журналистов-расследователей, которые работают на связанный с "Радио Свобода" проект "Схемы", вызывают беспокойство», — заявил представитель Еврокомиссии.



«ЕС оказывает огромное значение безопасности журналистов. Они должны чувствовать себя в безопасности и иметь возможность свободно выполнять свою работу. Надежные сообщения о насилии в отношении журналистов должны быть тщательно расследованы», — добавил Стано.



4 октября «Схемы» сообщили о нападении в государственном «Укрэксимбанке» во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете. Мецгеру не понравился один из вопросов журналистов-расследователей Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране «забрать камеры» и «достать из них кассеты». Журналист смог записать то, что происходило, на аудио.



5 октября журналисты «Схем» возобновили и обнародовали кадры нападения во время интервью в государственном «Укрэксимбанке».



После обнародования видео с доказательствами нападения на журналистов председатель правления «Укрэксимбанка» Евгений Мецгер заявил, что сложил полномочия на время расследования.