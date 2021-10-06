«ДНР» и «ЛНР» начали объединять футбольные чемпионаты

На неподконтрольной украинской власти части Донбасса начался процесс объединения чемпионатов по футболу «ДНР» и «ЛНР». Об этом сообщил президент «футбольного союза ДНР» Павел Давыденко, передает сепаратистский ресурс «ДАН».



«Сейчас обсуждается вопрос участия команд из ЛНР во взрослом первенстве ДНР по футболу, которое начнется в ноябре. Скорее всего это будет две-три лучших команды из ЛНР», — сказал Давыденко.



По его словам, процесс объединения чемпионатов «будет только наращиваться».



Давыденко добавил, что в юношеских турнирах «ДНР» U-17, U-15 и U-11 уже принимают участие четыре команды «ЛНР».