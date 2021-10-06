«ЛНР» перенесла проведение военных сборов резервистов

Группировка «ЛНР» отсрочила проведение военных сборов резервистов. Соответствующий «указ» подписал глава «ЛНР» Леонид Пасечник.



Согласно «документу», «учебные военные сборы пребывающих в запасе» состоятся с 11 по 15 октября. Ранее сборы были объявлены на период с 4 по 8 октября 2021 года.



О причинах переноса сборов не сообщается.

Предыдущий сбор резервистов «ЛНР» проводила с 21 по 25 сентября.



В этом году группировки «ДНР» и «ЛНР» проводят военные сборы практически каждый месяц.