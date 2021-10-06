Луганщина может перейти на индивидуальное отопление за 3-4 года — Гайдай

В Луганской области поэтапно проводят децентрализцию отопления, за несколько лет этот процесс может быть завершен. Об этом рассказал глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай в интервью телеканалу «Дом».



Отвечая на вопрос о ситуации с «Северным потоком-2», он отметил, что во всем «нужно надеяться на самих себя».



«Приведу пример: учитывая и "Северный поток-2", учитывая растущие цены на газ, мы стараемся проводить в крупных городах децентрализацию отопления. То есть мы разделили город. Например, Лисичанск. Мы разделили его на секторы, и потихоньку каждый год планируем по несколько десятков домов переводить на индивидуальное отопление. Люди, которые малообеспеченные, будут обеспечены отоплением таким за счет городского бюджета, остальные могут это провести самостоятельно. Таким образом, через несколько лет мы не будем зависеть от цен на газ, от "Северных потоков" и от всех остальных катаклизмов», — сказал Гайдай.



Он уточнил, что полностью перейти на автономное отопление Луганщина сможет за 3-4 года.



Гайдай добавил, что область технически готова к началу отопительного сезона, и тарифы на тепло подниматься не будут.



«У нас есть такой прецедент, что город Северодонецк тарифы пересмотрел, но мы уже имеем договоренности. На следующей неделе, я думаю, мы восстановим статус-кво, поэтому люди будут обеспечены теплом этой зимой», — отметил глава ОГА.

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