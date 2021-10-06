Донбасс и «Северный поток — 2»: О чем говорили Зеленский и Штайнмайер

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил на встрече с президентом Федеративной Республики Германия Франком-Вальтером Штайнмайером процесс мирного урегулирования на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Лидеры стран встретились сегодня в Киеве. Президент Германии прибыл в Украину с визитом для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.



Владимир Зеленский отметил, что Украина надеется на создание по итогам парламентских выборов в Германии коалиции, которая будет способствовать украино-германским отношениям и евроатлантической интеграции Украины.



Зеленский подчеркнул, что Украина пытается активизировать работу всех переговорных форматов для достижения мира на востоке страны и восстановления суверенитета и территориальной целостности.



«Рассчитываем на дальнейшую действенную поддержку ФРГ. Мы очень ценим посреднические усилия Берлина в пределах Нормандского формата», — подчеркнул президент Украины.



Он также отметил важную роль Германии в деятельности Крымской платформы.



Лидеры стран обсудили вопросы энергетической безопасности Украины и Европы.



«Запуск "Северного потока — 2" означает существенную эскалацию угроз для Украины и Европы. Украине важно получить четкий международно-правовой механизм, гарантирующий безопасность», — подчеркнул Владимир Зеленский.