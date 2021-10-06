По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 6 октября

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области за сутки зарегистрировали 761 заболевшего, 30 человек умерли. За вес время исследований на подконтрольной территории — 104 764 случая ковида. Из них 93 748 человек выздоровели, 2702 — умерли.



В отдельных районах Донецкой области выявили 664 новых случая коронавируса, 86 человек умерли. Всего в группировке «ДНР» подтвердили 69 890 случаев COVID-19: 54 731 пациента выздоровели, а 5 149 — умерли.



На подконтрольной властям территории Луганской области за сутки зафиксировали 576 новых случаев заболевания COVID-19 и 18 летальных случаев. Всего 35 968 случаев инфицирования. Из них 28 832 пациента выздоровели, 1154 — умерли.



В отдельных районах Луганской области обнаружено еще 272 заболевших, 31 пациент умер. Всего группировка «ЛНР» признает 14 079 заболевших: выздоровели 10 447 человек, а 1 507 — умерли.



Политика



Президент Украины Владимир Зеленский обсудил на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером процесс мирного урегулирования на Донбассе.



Советники лидеров Нормандского формата уже два месяца не могут согласовать итоговый документ возможного саммита в Берлине, выяснил «Коммерсант». По данным газеты, Германия и Франция внесли свои предложения, которые представитель РФ Козак «довольно сильно отредактировал». В результате компромиссная версия документа все еще не готова.



Москва несколько месяцев назад передала Киеву свой проект возможных решений президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина по итогам двусторонней встречи, рассказал «Коммерсанту» источник в российских госструктурах. Как заявили в Кремле, украинская сторона на предложенную повестку пока не отреагировала.



Права человека



В местах лишения свободы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей с заключенных требуют плату, а больных коронавирусом лишают медицинской помощи. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



Общество



В Окружном суде США по Южному округу Нью-Йорка 14 октября состоятся предварительные слушания по иску семьи Куина Шансмана, погибшего в катастрофе малайзийского «Боинга» рейса МН17 над Донбассом.



Группировки «ДНР» и «ЛНР» начали объединять свои чемпионаты по футболу.



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