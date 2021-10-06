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Президенты трех стран открыли «Кристальную стену плача» в Бабьем Яре

06 октября 2021, 23:26

Президенты трех стран открыли «Кристальную стену плача» в Бабьем Яре

Президент Зеленский на мероприятиях к 80-й годовщине трагедии в Бабьем Яре. Фото: president.gov.ua Президент Зеленский на мероприятиях к 80-й годовщине трагедии в Бабьем Яре. Фото: president.gov.ua

На территории Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр» в Киеве в 80-ю годовщину массовых расстрелов открыли «Кристальную стену плача». В открытии приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, президент Израиля Ицхак Герцог и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

«Бабий Яр — это общая трагедия еврейского и украинского народов. Черная, уродливая страница мировой истории… Трагедия Бабьего Яра коснулась каждого. Даже если здесь не был убит чей-то родственник, друг или знакомый, — это коснулось всех. Каждого человека, который считает себя человеком. Ведь то, что произошло здесь, является преступлением против вида, против понятия "человек"», — сказал в своем выступлении Зеленский.

Он упомянул о 2 тысячах 659 украинцах, которые спасали жертв расстрелов в урочище и удостоены звания Праведников народов мира.

Глава государства поблагодарил всех, кто прибыл в Украину в 80-ю годовщину трагедии Бабьего Яра.

«Очень символично и сильно, что в Украине сегодня присутствуют президенты Израиля и Германии, уважаемые Ицхак Герцог и Франк-Вальтер Штайнмайер… Мое приглашение и ваш визит — это точно не политический или дипломатический реверанс. Это доказательство единства наших взглядов. Если угодно — тест на единомышленников», — подчеркнул Зеленский.

«Кристальная стена плача» в Бабьем Яре — один из крупнейших мемориальных объектов в Европе, построенных в течение последнего десятилетия, передает «Дом». Длина стены составляет 40 м, а высота — 3 м. Главные материалы, использованные в инсталляции, — украинский уголь антрацит и кристаллы кварца из Бразилии. Одновременно у объекта могут находиться до 40 человек. Автором инсталляции стала сербская художница-концептуалистка Марина Абрамович.

Открыли новый мемориальный объект президенты Украины, Израиля и Германии. Также они открыли символическую синагогу, которая называется «Место для раздумий».

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