На шахте в Донецке две недели тушат тлеющий пожар

На шахте имени Засядько в Донецке 15-е сутки продолжается ликвидация последствий пожара, спасатели тушат тлеющую горную массу. Об этом сообщает «МЧС» группировки «ДНР».



Работы по тушению ведутся на восточном штреке на горизонте 1235 м.



«С помощью тепловизора выполняются тепловые сьемки аварийного участка, по результатам которых производится охлаждение пород в местах повышенных температур массива, производится контроль газовой обстановки и отбор проб рудничной атмосферы», — говорится в сообщении.



Отмечается, что от «МЧС ДНР» привлечено 2 единицы техники, 20 человек личного состава.

На шахте Засядько 23 сентября произошло возгорание пересыпа транспортной ленты. В шахте находился 61 человек, из них 26 — на аварийном участке. На поверхность вышли все, кроме одного.



Тело погибшего подземного электрослесаря 1982 г.р. горноспасатели нашли под завалами породы 6 октября, его подняли на поверхность.