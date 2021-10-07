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В Мариуполе детские сады переводят на четырехдневку, а школы — на «дистанционку»

07 октября 2021, 10:39

В Мариуполе детские сады переводят на четырехдневку, а школы — на «дистанционку»

В Мариуполе детские сады переходят на четырехдневный режим работы, а школы планируют перевести на дистанционное обучение. Причина — ухудшение ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил заместитель городского головы Александр Кочурин, передает PR.UA.

Детские сады будут работать с понедельника по четверг. Пятницу отводят под санитарный день для генеральной уборки и дезинфекции.

Что касается школ, то сейчас городкая власть решает вопрос об их переводе на дистанционный режим работы.

«Мы планируем ввести дистанционное обучение на неделю до осенних каникул и на неделю после осенних каникул. Как будут обучаться дети дальше — будет видно по эпидситуации», — уточнил Александр Кочурин.

Пятидневные осенние каникулы в школах Мариуполя начинаются в разные даты — в зависимости от решения их администрации. В одних учебных учреждениях — с 25 октября, в других — с 27 октября.

По данным департамента образования горсовета, в настоящее время в связи с заболеваниями учащихся COVID-19 на карантин закрыто 48 классов в 24 школах. Еще 21 класс в 11 школах переведен на дистанционное обучение из-за простудных заболеваний. В десяти детских садах закрыта 21 группа из-за ОРЗ и еще четыре группы находятся на карантине, связанном с заболеваниями коронавирусом.

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