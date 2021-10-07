В Славянске проезд в автобусах подорожает с 9 октября

Новая стоимость проезда в маршрутных автобусах в Славянске начнет действовать с 9 октября. Об этом сообщил глава городской военно-гражданской администрации Вадим Лях.



«По результатам вчерашнего "круглого стола" подписал распоряжение о повышении тарифов на проезд в автобусах, работающих на городских маршрутах. Стоимость проезда поднимется с субботы, 9 октября, и составит 10 грн. С этого же дня перевозчики начнут работать по полному расписанию, сокращения рейсов не будет», — написал он на своей странице в Facebook.



Он отметил, что повышение тарифов — непопулярное решение, но «принять его было необходимо, чтобы избежать коллапса в работе общественного транспорта».



Лях подчеркнул, что проблема не является сугубо местной, по всей стране произошел резкий скачок цены на газ.



«При этом отмечу, что в троллейбусах цена проезда пока остается прежней. Будем удерживать ее столько, сколько возможно», — добавил глава ВГА.

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