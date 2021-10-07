Разумков: В Раде возникла новая коалиция между «Слугой народа» и «Батькивщиной»

Экс-спикер парламента Дмитрий Разумков, которого сегодня нардепы отправили в отставку, считает, что в Верховной Раде возникла новая коалиция. Об этом он заявил на брифинге после голосования.



Разумкову задали вопрос о том, что, по его мнению, пообещали фракции «Батькивщина», которая дала 20 голосов в поддержку его отставки. При этом фракция «Слуга народа» дала 215 голосов, и этого количества бы не хватило для принятия решения.



«Я думаю, что это просто новая коалиция возникла в стенах Верховной Рады между "Батькивщиной" и "Слугой народа". Посмотрим, как будет дальше», — сказал Разумков.



Он добавил, что этот вопрос следует адресовать «коллегам из "Батькивщины"».

Верховная Рада отозвала Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента. За соответствующее решение народные депутаты отдали 284 голоса на заседании 7 октября.



Дмитрий Разумков был избран в Верховную Раду от партии «Слуга народа». На выборы в 2019 году он шел под первым номером в партийном списке. Спикером парламента его назначили 29 августа 2019 года. До этого Разумков был политтехнологом Владимира Зеленского во время президентской предвыборной кампании.