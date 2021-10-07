ГПСУ расследует обстоятельства выезда Саакашвили из Украины

В Госпогранслужбе Украины проводится внутреннее расследование из-за выезда Михаила Саакашвили из страны в Грузию. Об этом сообщил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко, передает «РБК-Украина».



Он отметил, что подробно проверяется вся информация, каким образом Саакашвили выехал за пределы Украины.



«В ситуации с гражданином Украины Михаилом Саакашвили Государственной пограничной службой Украины действительно проводится служебная проверка. Расследуются обстоятельства его выезда из Украины и факт пересечения государственной границы», — сказал Демченко.



Он добавил, что ряд должностных лиц Южного регионального управления ГПСУ на время расследования отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Михаил Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси вечером 1 октября. Он нелегально прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами. По вынесенным приговорам в Грузии ему грозит шесть лет тюрьмы. К прежним обвинениям добавилось еще одно — незаконное пересечение границы. Саакашвили объявил голодовку.



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обеспокоен задержанием председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. Украина обратилась к грузинской стороне за разъяснениями.