Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

ГПСУ расследует обстоятельства выезда Саакашвили из Украины

07 октября 2021, 12:53

ГПСУ расследует обстоятельства выезда Саакашвили из Украины

В Госпогранслужбе Украины проводится внутреннее расследование из-за выезда Михаила Саакашвили из страны в Грузию. Об этом сообщил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко, передает «РБК-Украина».

Он отметил, что подробно проверяется вся информация, каким образом Саакашвили выехал за пределы Украины.

«В ситуации с гражданином Украины Михаилом Саакашвили Государственной пограничной службой Украины действительно проводится служебная проверка. Расследуются обстоятельства его выезда из Украины и факт пересечения государственной границы», — сказал Демченко.

Он добавил, что ряд должностных лиц Южного регионального управления ГПСУ на время расследования отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Михаил Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси вечером 1 октября. Он нелегально прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами. По вынесенным приговорам в Грузии ему грозит шесть лет тюрьмы. К прежним обвинениям добавилось еще одно — незаконное пересечение границы. Саакашвили объявил голодовку.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обеспокоен задержанием председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. Украина обратилась к грузинской стороне за разъяснениями.

Читайте также:

«ЛНР» открыла «уголовное дело» против Саакашвили 

Еще по теме

Люди
Михеил Саакашвили
Организации
ГПСУ

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:25
Фуры стояли на три километра: Что происходит с ценами на картофель в Донецке
14:18
«ДНР» завтра откроет КПВВ под Донецком
13:27
«ЛНР» предупредила о перебоях со связью с 8 по 10 октября
11:54
В «ЛНР» рассказали, как будут работать посты на КПВВ и «граница» с Россией при отключении электроэнергии
11:40
«ДНР» выявила более 500 заболевших и 70 умерших от ковида за сутки
09:43
Коронавирус в ОРДО: Очередь на рентген в Донецке расписана на полмесяца вперед
09:12
«ЛНР»: Более 300 заболевших и 35 смертей от ковида за сутки
09:04
На шахте в Донецке две недели тушат тлеющий пожар
22:24
Дорожает не только картофель: В Донецке показали цены на мясо
21:36
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 6 октября
19:27
«ЛНР» перенесла проведение военных сборов резервистов
18:59
«ДНР» и «ЛНР» начали объединять футбольные чемпионаты
18:32
Вспышка коронавируса: в больницах ОРДО — огромные очереди ►
17:56
В колониях ОРДЛО с заключенных требуют плату и не лечат больных COVID-19 — Денисова
14:00
«ДНР» задержала на сутки одного из своих командиров
все новости
14:25
Фуры стояли на три километра: Что происходит с ценами на картофель в Донецке
14:18
«ДНР» завтра откроет КПВВ под Донецком
14:17
В Кремле подтвердили, что не могут согласовать повестку встречи Путина и Зеленского
14:10
Подарки для сына на Черную пятницу (РR)
13:55
На место в кресле спикера Рады претендуют 5 кандидатов
13:27
«ЛНР» предупредила о перебоях со связью с 8 по 10 октября
13:12
На Луганщине заболеваемость ковидом в 9 раз превысила пороговый уровень
12:53
ГПСУ расследует обстоятельства выезда Саакашвили из Украины
12:32
Разумков: В Раде возникла новая коалиция между «Слугой народа» и «Батькивщиной»
12:24
Разумков заявил, что никогда не был другом Зеленского
11:54
В «ЛНР» рассказали, как будут работать посты на КПВВ и «граница» с Россией при отключении электроэнергии
11:42
Рада сняла Разумкова с должности спикера
11:40
«ДНР» выявила более 500 заболевших и 70 умерших от ковида за сутки
11:24
В Славянске проезд в автобусах подорожает с 9 октября
10:39
В Мариуполе детские сады переводят на четырехдневку, а школы — на «дистанционку»
все новости
ВИДЕО
Нападение на журналистов в Укрэксимбанке: восстановленное видео, реакция полиции и общественности
06 октября, 15:05
«Беженцев ДНР» обидели в сериале, разрушение границы с «ЛНР» и призыв. Дайджест НД ►
03 октября, 21:49
Ковид накрыл Донецк, цены на газ в Мариуполе и Краматорске. Донбасс сегодня ►
02 октября, 21:30

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция