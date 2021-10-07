На Луганщине заболеваемость ковидом в 9 раз превысила пороговый уровень

В Луганской области за прошлые сутки лабораторно подтверждено 495 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли еще 12 больных, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Больше всего заболевших в Северодонецке — 110 человек, Лисичанске — 73, Попасной — 63. Также новые случаи выявили в Старобельске — 53, Сватово — 34, Рубежном — 28, Кременной — 27, Новопскове — 25, Новоайдаре — 21, Станице Луганской — 16, Марковке — 15, Беловодске — 10, Троицке — восемь, Меловом — семь, Белокуракино — пять.



Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 12 пациентов возрастом от 61 до 84 лет.



За все время пандемии диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 36 463 жителей области. Из них выздоровели - 28 937, умерли 1166 человек.



Уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения равен 687 (при пороговом уровне — 75), уровень госпитализации — 61,4 (при пороговом уровне — 60).

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