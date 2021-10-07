В Кремле подтвердили, что не могут согласовать повестку встречи Путина и Зеленского

В Кремле заявили, что формирование повестки возможной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского продолжается, но сама повестка еще не сформирована. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.



«Действительно, между Офисом президента Украины и администрацией президента нашей страны — это [Дмитрий] Козак — осуществляются контакты с целью нащупать тот перечень вопросов, которые могли бы обсуждаться. И озвучивались, и формулировались разные предложения, но пока в сухом остатке какого-то общего понимания и готовности к формулированию повестки дня возможной встречи отсутствует», — приводит его слова «Интерфакс-Украина».



Так Песков прокомментировал просьбу журналистов отреагировать на информацию «Коммерсанта» о том, что Москва передала Киеву 12 пунктов в качестве итогового документа после возможной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.



Издание отмечало, что среди предложенных Кремлем пунктов вопрос Крыма не упоминается вовсе, а Донбасс — лишь однажды. В виде замечания о том, что представители России в Трехсторонней контактной группе и в Нормандском формате поддержат любые мирные договоренности Киева с «ДНР» и «ЛНР».



С такой повесткой не согласен Офис президента Украины.