«Укрзализныця» запустит новые поезда из Мариуполя и Бахмута

«Укрзализныця» представила новые маршруты на 2022 год. Новые направления были озвучены в рамках презентации «Железные изменения в маршрутах и графиках — 2022».
Из Мариуполя будут курсировать три новых поезда — в Киев, Львов и на курорт западной Украины Ворохту (Рахов).
Поезд №5/6 Мариуполь — Ворохта (Рахов) будет курсировать через день, маршрут проходит через Запорожье, Днепр, Львов. Время в пути составит около 26 часов, а в обратном направлении — 27,5 часа.
Руководитель пассажирского направления «Укрзализныци» Александр Перцовский отметил, что этот маршрут стал самым протяженным в Украине.
Также из Мариуполя запустят еще два новых маршрута:
При этом время в пути сократят для двух поездов, которые уже курсируют из Мариуполя:
Кроме того, «Укрзализныця» в следующем году планирует запустить пассажирский поезд №795/796 «Днепр — Харьков — Бахмут». Он будет курсировать между Днепром и Харьковом ежедневно, а в Бахмут заходить в определенные дни недели. Маршрут поезда будет проходить через станции Синельниково, Павлоград, Лозовая, Харьков, Святогорск и Лиман.