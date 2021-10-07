«Укрзализныця» запустит новые поезда из Мариуполя и Бахмута

«Укрзализныця» представила новые маршруты на 2022 год. Новые направления были озвучены в рамках презентации «Железные изменения в маршрутах и графиках — 2022».



Из Мариуполя будут курсировать три новых поезда — в Киев, Львов и на курорт западной Украины Ворохту (Рахов).



Поезд №5/6 Мариуполь — Ворохта (Рахов) будет курсировать через день, маршрут проходит через Запорожье, Днепр, Львов. Время в пути составит около 26 часов, а в обратном направлении — 27,5 часа.



Руководитель пассажирского направления «Укрзализныци» Александр Перцовский отметил, что этот маршрут стал самым протяженным в Украине.



Также из Мариуполя запустят еще два новых маршрута:

№67/68 Мариуполь — Львов (через Христиновку — это ближайшая станция к Умани). Время в пути составит 28,5 часа, обратно — 29,5 часа;

№ 104/103 Киев — Мариуполь через Гребенку, Полтаву, Лозовую и Павлоград.

При этом время в пути сократят для двух поездов, которые уже курсируют из Мариуполя:

№ 77/78 Харьков — Мариуполь — на 2 часа 5 минут из Харькова, на 3 часа 29 минут обратно;

№ 84/83 Киев — Мариуполь — на 2 часа 13 минут из Киева, на 1 час 24 минуты обратно.

Кроме того, «Укрзализныця» в следующем году планирует запустить пассажирский поезд №795/796 «Днепр — Харьков — Бахмут». Он будет курсировать между Днепром и Харьковом ежедневно, а в Бахмут заходить в определенные дни недели. Маршрут поезда будет проходить через станции Синельниково, Павлоград, Лозовая, Харьков, Святогорск и Лиман.