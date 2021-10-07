Арахамия пообещал отдельный разговор с каждым из «слуг», кто не голосовал за увольненеи Разумкова

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявляет, что с каждым депутатом фракции, который не поддержал отставку Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады, будет отдельный разговор. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«Будет общение с каждым депутатом отдельно. Отдельная судьба у каждого», — сказал он журналистам в кулуарах парламента в четверг.



В то же время, Арахамия опроверг информацию, что депутатов на заседании фракции якобы просили написать заявления на выход из фракции, если они проголосуют против.

Напомним, Верховная Рада отозвала Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента. Именно Арахамия запросил подписные листы для снятия Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.



Дмитрий Разумков был избран в Верховную Раду от партии «Слуга народа». На выборы в 2019 году он шел под первым номером в партийном списке. Спикером парламента его назначили 29 августа 2019 года.