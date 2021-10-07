Арахамия пообещал отдельный разговор с каждым из «слуг», кто не голосовал за увольнение Разумкова

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявляет, что с каждым депутатом фракции, который не поддержал отставку Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады, будет отдельный разговор. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«Будет общение с каждым депутатом отдельно. Отдельная судьба у каждого», — сказал он журналистам в кулуарах парламента в четверг.



В то же время, Арахамия опроверг информацию, что депутатов на заседании фракции якобы просили написать заявления на выход из фракции, если они проголосуют против.

Сам Разумков заявил, что на народных депутатов оказывалось давление накануне голосования его отставке.



«Я знаю, как "переубеждали" нажать зеленую (кнопку — прим.). Но у кого-то хватает стержня не ломаться», — сказал он журналистам во время брифинга.

Напомним, Верховная Рада отозвала Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента. Именно Арахамия запросил подписные листы для снятия Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.



Дмитрий Разумков был избран в Верховную Раду от партии «Слуга народа». На выборы в 2019 году он шел под первым номером в партийном списке. Спикером парламента его назначили 29 августа 2019 года.